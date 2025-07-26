МВД: в Дагестане ребенка унесло течением после падения автомобиля в реку

В Дагестане на 78-м км автодороги «Гунибское шоссе — Вантляшевский перевал» произошло массовое ДТП, сообщает официальный Telegram-канал МВД по Республике Дагестан.

«25-летний житель Цунтинского района, управляя «Лада Веста», выехал на встречку и допустил столкновение с «Лада Приора» под управлением 22-летнего жителя Тляратинского района. После этого другая Приора, за рулем которой был 24-летний житель Цунтинского района столкнулся с первой Приорой, в результате чего она упала в реку Аварское Койсу», — сообщает канал.

В ДТП пострадали три человека. Кроме того, ведутся поиски 12-летнего мальчика, который находился в упавшей в реку машине. Его могло унести течением.

До этого в ДТП на Камчатке пострадали семь человек, еще одна девочка получила несовместимые с жизнью травмы.

В ГАИ рассказали, что авария произошла в 11:30 (2:30 мск) на 181 км автомобильной трассы «Петропавловск-Камчатский — Мильково». По предварительной информации, 41-летняя женщина за рулем Toyota Land Cruiser Prado не справилась с управлением и потеряла контроль над машиной. В результате транспортное средство опрокинулось.

Также, в Дагестане водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом.

Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. В аварии получил травмы водитель автомобиля. Локомотив и вагоны поезда остались на рельсах.

Ранее в ДТП на Камчатке пострадали пять детей, все они не были пристегнуты ремнями безопасности.