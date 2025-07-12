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В ДТП на Камчатке пострадали пять детей, все они не были пристегнуты ремнями безопасноти

В ДТП на Камчатке пострадали семь человек, еще одна девочка не выжила
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В ДТП на Камчатке пострадали семь человек, еще одна девочка получила несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщает в Telegram-канале Госавтоинспекция региона.

В ГАИ рассказали, что авария произошла в 11:30 (2:30 мск) на 181 км автомобильной трассы «Петропавловск-Камчатский — Мильково». По предварительной информации, 41-летняя женщина за рулем Toyota Land Cruiser Prado не справилась с управлением и потеряла контроль над машиной. В результате транспортное средство опрокинулось.

Как уточняется в следующем посте, после аварии один ребенок не выжил, восемь человек были госпитализированы. Среди пострадавших оказалось пять детей.

В ГАИ отметили, что автомобиль, в котором ехали девять человек, двигался со скоростью 120 км/ч. Группа направлялась на экскурсию в «Соколиный центр». Получившая несовместимые с жизнью травмы девочка сидела на коленях женщины на переднем сидении и, как и остальные пятеро детей, не была пристегнута ремнем безопасности. Водитель была трезва и не привлекалась в последний год к административной ответственности. Сама она воспользовалась ремнем безопасности.

Ранее появились подробности ДТП с министром на Камчатке.

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