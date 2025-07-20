Автомобиль выехал на пути перед грузовым поездом в Дагестане

В Дагестане поезд протаранил машину, внезапно выехавшую на пути

В Дагестане грузовой поезд врезался в автомобиль, выехавший на железнодорожный переезд. Об этом сообщается в Telegram-канале «Телеграмма СКЖД».

«Сегодня в 11:19 на железнодорожном переезде между станциями Хасав-Юрт и Кади-Юрт Махачкалинского региона Северо-Кавказской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом, — отмечается в сообщении.

Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. В аварии получил травмы водитель автомобиля. Локомотив и вагоны поезда остались на рельсах.

До этого в Комсомольске-на-Амуре несовершеннолетняя девушка открыла дверь и вышла из автомобиля на ходу.

Ранее неизвестный расстрелял автомобиль, мотоцикл и питбайк под Санкт-Петербургом.