На УАЗе начнется выпуск новой модели пикапа

На УАЗе подготовлены линии для выпуска пикапа Sollers ST9

На индустриальной площадке Ульяновского автозавода подготовлены линии для производства новой модели — пикапа Sollers ST9. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

«Посетили индустриальную площадку УАЗ, обсудили с руководством модернизацию. Осмотрели линии, где будут выпускать пикапы Sollers ST9. Также готовится к открытию завод критически важных компонентов систем безопасности. Это рулевые колеса, подушки и ремни безопасности», — написал Русских.

Губернатор уточнил, что для ускорения запуска производства удалось получить поддержку федерального Фонда развития промышленности.

До этого «Газета.Ru» выяснила, что Ульяновский автозавод приступил к испытаниям обновленной версии внедорожника «Патриот». Новая модификация проходит всесторонние тесты, сообщили в пресс-службе компании Sollers, которая владеет УАЗом.

Ранее «Газета.Ru» подробно писала, что российские автозаводы перейдут на сокращенную неделю из-за низких продаж.