Водителей в РФ ждет штраф за молчание о смене прописки

В России водителям придется заплатить штраф за молчание о смене прописки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова.

«Если гражданин, у которого есть личный транспорт, сменил адрес постоянной регистрации, то он обязан об этом уведомить ГАИ», — сказал эксперт.

Машаров добавил, что эта информация нужна для внесения нового адреса в ПТС. У водителя есть 10 дней, чтобы уведомить ГАИ, отметил он. В противном случае водителю грозит штраф от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что водителю, который второй раз отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, может грозить крупный штраф или лишение свободы.

Если водитель откажется от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения повторно, то его поступок будет регулироваться санкциями, предусмотренными статьей 264.1 УК РФ. По данной статье, водителю могут выписать штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей или лишить свободы сроком на два года. Воропаев отметил, что нарушителю также могут запретить заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.

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