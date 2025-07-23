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Водителям объяснили, в каком случае их могут посадить за отказ от проверки на алкоголь

Юрист Воропаев: водителей, повторно отказавшихся от проверки на алкоголь, ждет срок
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Водителю, который второй раз отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, может грозить крупный штраф или лишение свободы. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Согласно статье 12.26 части один КоАП, наказание за впервые совершенное административное правонарушение предусмотрено в виде лишения права управления автомобилем от полутора до двух лет, а также штрафа в размере 30 тыс. рублей», — рассказал эксперт.

По его словам, если водитель откажется от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения повторно, то его поступок будет регулироваться санкциями, предусмотренными статьей 264.1 УК РФ. По данной статье, водителю могут выписать штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей или лишить свободы сроком на два года. Воропаев отметил, что нарушителю также могут запретить заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.

Ранее юрист рассказал, какое наказание ждет водителей за брошенный из окна окурок.

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