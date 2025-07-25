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Девушка упала вниз головой на Haval в Челябинске и попала на видео

В Челябинске девушка упала вниз головой на Haval во дворе и попала на видео
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В Челябинске девушка выпала из окна на припаркованный автомобиль Haval. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «ЧП и ДТП Регион 74 Челябинск и область».

Инцидент произошел в Челябинске на улице Сони Кривой. На кадрах видно, что девушка летела вниз головой и ударилась о крышу припаркованного Haval Jolion белого цвета. После этого она упала на асфальт, ударившись о припаркованный рядом синий Ford Fiesta. После удара в автомобиле сработала сигнализация. О состоянии пострадавшей не сообщается.

До этого на видео попал наезд автомобиля на женщину с сумкой на колесах в Калининграде. Пешеход переходила улицу по зебре, а водитель поворачивал налево. Перед пересечением перехода он притормозил, а затем ускорился, наехав на женщину левыми колесами. Пострадавшая направлена в больницу.

Ранее в Москве моноколесник снял свое падение в левом ряду на Садовом кольце. Мужчина ехал со скоростью 90 км/ч.

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