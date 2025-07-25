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Моноколесник проехал со скоростью 90 км/ч по Садовому кольцу и снял на видео свое падение

Москвич снял на видео свое падение с моноколеса при 90 км/ч на Садовом кольце
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В Москве пользователь моноколеса проехал на скорости 90 км/ч по Садовому кольцу и упал с него. Видеозапись инцидента, снятого самим моноколесником, опубликовал Telegram-канал «ЧП Москва».

«Москвич проехался по Садовому кольцу на моноколесе со скоростью 90 км/ч, не справился с управлением и врезался в отбойник», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что падение произошло в левом ряду городской магистрали при въезде в тоннель. После падения мужчина ударился об отбойник и проскользил несколько метров по асфальту, моноколесо осталось позади него. Заметив падение, водители едущих позади автомобилей с включенной аварийной сигнализацией.

На встречной полосе остановился автомобиль скорой помощи, водитель которой заговорил с поднявшимся на ноги пользователем моноколеса.

Ранее в Калининграде на видео попало, как автомобиль наехал на женщину, переходившую улицу по зебре.

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