На видео попало, как водитель переехал ноги женщины на зебре в Калининграде

В Калининграде водитель переехал ноги женщины и попал на видео

В Калининграде водитель наехал на ноги женщины, переходившей улицу по пешеходному переходу. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал регионального управления Госавтоинспекции.

«В городе Калининграде на перекрестке улиц Куйбышева - Гагарина водитель автомобиля совершил наезд на пешехода, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — отмечается в сообщении.

Пострадавшая госпитализирована с травмами, сотрудники Госавтоинспекции ведут расследования происшествия. На кадрах с камеры наблюдения видно, что хетчбек вишневого цвета поворачивал налево и пересекал «зебру» по которой шла женщина с хозяйственной сумкой на колесах. Перед пешеходным переходом водитель притормозил, а затем ускорился. Ноги женщины попали под колеса с левой стороны автомобиля. Затем пострадавшая упала на асфальт.

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