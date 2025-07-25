На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Калужской области анонсировал начало выпуска Tenet на бывшем заводе Volkswagen

Губернатор Шапша: выпуск автомобилей Tenet в Калуге стартует в ближайшее время
true
true
true
close
Telegram-канал «Владислав Шапша»

Губернатор Калужской области Владислав Шапша анонсировал в своем Telegram-канале начало выпуска автомобилей Tenet на бывшем заводе Volkswagen в Калуге и рассказал о ходе подготовки производства.

»«В ближайшее время, выполняя наши договорённости, предприятие должно приступить к запуску серийного производства автомобилей Tenet», — написал Шапша.

Губернатор отметил, что завод завершил очередной этап подготовки производства — подготовку окрасочного цеха, оборудование в котором адаптировано под особенности автомобиля с учетом климатических условий в России. Также на заводе завершена подготовка сварочного цеха, где прошла перепланировка под особенности кузовов автомобилей Tenet. Оборудование для сварки автоматизировано на 90%, уточнил губернатор.

Ранее в России начались продажи самых дешевых версий кроссовера Solaris HC.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами