В России начались продажи самых дешевых версий кроссовера Solaris HC

В России дилеры компании АГР начали продавать кроссоверы Solaris HC (аналог Hyundai Creta) в самой доступной комплектации, сообщает Tegram-канал «Автопоток».

«У некоторых дилеров АГР появились в наличии самые дешевые Solaris HC (Creta) — с сочетанием мотора 1.6, 6МКП и переднего привода. Стоят такие машины около 2 млн рублей», — сообщает канал.

Solaris HC доступен в России с двумя типами атмосферных двигателей 1.6 л (121/123 л.с.) и 2.0 л (149 л.с.) в сочетании с 6-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробками передач. Также для всех версий доступен передний или полный привод.

В ноябре 2024 года Solaris HC получил телематическую систему с опцией дистанционного запуска двигателя. В дополнение к автозапуску доступны такие зимние опции, как подогрев передних и задних сидений, рулевое колесо с подогревом, обогрев лобового, заднего стекла по всей поверхности и боковых зеркал, подогрев форсунок омывателя лобового стекла.

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