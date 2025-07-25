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Kia отзовет в России 80 тысяч кроссоверов Sportage

В России отзовут 80 тысяч кроссоверов Kia Sportage из-за проблем с электроникой
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Roman Vyshnikov/Shutterstock/FOTODOM

Корейски автопроизводитель Kia отзовет с российского рынка для ремонта почти 80 тыс. автомобилей, сообщает «Росстандарт».

«Причина отзыва транспортных средств: необходимость замены мультипредохранителя блока HECU на автомобилях Sportage (SLe), произведенных на заводе Kia Slovakia – снижение номинала для лучшей защиты цепи», — сообщает ведомство.

Отмечается, что владельцев опвестят о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

До этого сообщалось, что в России будет отозвано 468 кроссоверов Voyah Free.

Причина отзыва транспортных средств: выявление и предотвращение причинения вреда, связанного с обращением продукции Dongfeng Motor Corporation по причине возможного функционирования интерфейса не на русском языке.

На транспортных средствах будет произведена проверка языка функционирования интерфейса.

Ранее сообщалось, что в автомобилях Volvo нашли серьезную неисправность.

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