На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У немецкого Volkswagen обрушилась прибыль

Прибыль немецкого Volkswagen обрушилась на треть
true
true
true
close
Volkswagen

Прибыль немецкого автоконцерна Volkswagen по итогам второго квартала опустилась более чем на треть (36,3%), до €2,29 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Среди факторов снижения — просевшие продажи Porsche и Audi и высокие расходы на пошлины США. Операционная прибыль также опустилась на 29%, до €3,83 млрд.

В результате Volkswagen пришлось изменить свой прогноз на текущий год в сторону снижения.

До этого хетчбек Dacia Sandero по итогам 6 месяцев 2025 года стал лидером продаж на европейском рынке.

Всего за полгода в Европе было продано 128,8 тыс. Dacia Sandero. Второе место занял Renault Clio, чья реализация увеличилась на 7%, составив 122,4 тыс. единиц. Третье место занимает Peugeot 208 с показателем 109,1 тыс машин.

В топ-10 вошли Volkswagen T-Roc (106,1 тыс. ед.), Volkswagen Golf (104,1 тыс. ед.), Volkswagen Tiguan (97,5 тыс. ед.) Dacia Duster (97,1 тыс. ед.), Peugeot 2008 (96,3 тыс. ед.), Citroen C3 (95,8 тыс. ед.) и Toyota Yaris Cross (95,5 тыс. ед.).

Ранее были названы пять новых качественных кроссоверов китайской сборки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами