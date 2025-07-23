Назван самый продаваемый автомобиль в Европе

Хетчбек Dacia Sandero по итогам 6 месяцев 2025 года стал лидером продаж на европейском рынке. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные исследовательской компании JATO Dynamics.

Всего за полгода в Европе было продано 128,8 тыс. Dacia Sandero. Второе место занял Renault Clio, чья реализация увеличилась на 7%, составив 122,4 тыс. единиц. Третье место занимает Peugeot 208 с показателем 109,1 тыс машин.

В то-10 вошли Volkswagen T-Roc (106,1 тыс. ед.), Volkswagen Golf (104,1 тыс. ед.), Volkswagen Tiguan (97,5 тыс. ед.) Dacia Duster (97,1 тыс. ед.), Peugeot 2008 (96,3 тыс. ед.), Citroen C3 (95,8 тыс. ед.) и Toyota Yaris Cross (95,5 тыс. ед.).

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше тратить денег на покупку новых автомобилей.