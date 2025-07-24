На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы пять новых качественных кроссоверов китайской сборки

В Китае составили рейтинг из 5 самых качественных автомобилей местной сборки
true
true
true
close
Audi

Китайская сеть качества автомобилей опубликовала рейтинг самых качественных машин, собранных в КНР, сообщает портал «Автоновости дня». В нем оказались те марки, чьи автомобили собрали меньше всего негативных отзывов о поломках и дефектах. Показателем качества автомобилей стали штрафные баллы: чем меньше этих баллов, тем качественнее автомобиль.

Так, первое место по качеству занял кроссовер Audi Q6 от СП SAIC-Volkswagen, получивший минимальное количество баллов за негативные отзывы — 140. Вторую и третью строчки заняли модели Honda — кроссоверы UR-V и XR-V производства совместного предприятия Honda-Dongfeng, набравшие 142 и 143 «негативных» баллов соответственно.

Четвертая строчка рейтинга у Audi Q2L сборки FAW-Volkswagen, который получил 145 баллов. В топ-5 вошел кроссовер Honda Avancier от Honda-GAC со 146 баллами.

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше тратить денег на покупку новых автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами