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Porsche Cayenne сгорел дотла в Ялтинском заповеднике, и это попало на видео

Porsche Cayenne сгорел после попытки проехать в заповедную зону в Крыму
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Автомобиль Porsche Cayenne сгорел при попытке заехать в заповедную зону в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал Объединённой дирекции особо-охраняемых природных территорий ФГБУ «Заповедный Крым».

«Нарушитель на Porsche Cayenne решил прокатиться по бездорожью и попытался заехать на территорию заповедника минуя шлагбаум по грунтовой дороге. Застряв на каменистом участке, водитель попытался покинуть локацию, но машина буксовала на месте и впоследствии загорелась (предположительно из-за короткого замыкания). В итоге автомобиль сгорел дотла», — сообщает канал.

Отмечается, что в результате происшествия был нанесен значительный вред окружающей среде.

До этого в Черепаново Новосибирской области неизвестный облил бензином и сжег припаркованный лифтбэк Changan Uni-V.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как человек в капюшоне подходит к припаркованной машине белого цвета, льет на стекло и в подкапотное пространство жидкость из канистры, а затем обходит ее по периметру, обливая горючим весь кузов. После этого злоумышленник поджег автомобиль, который немедленно вспыхнул.

В результате у автомобиля выгорел моторный отсек и багажник, а также обуглилась краска на кузове. По факту поджога возбуждено уголовное дело.

Ранее уфимец поджег машину бывшей подруги, чтобы привлечь ее внимание.

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