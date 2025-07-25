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Уфимец поджег машину бывшей подруги, чтобы привлечь ее внимание

В Уфе мужчина сжег автомобиль бывшей подруги, чтобы привлечь ее внимание
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Telegram-канал Mash Batash

Житель Уфы поджег машину бывшей подруги, чтобы привлечь её внимание, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, Алина (имя изменено) встречалась с Сергеем три года, расстались два месяца назад. Всё это время экс-бойфренд преследовал девушку: караулил у дома, дежурил под окнами.

Как сообщает канал, через некоторое время во дворе вспыхнула машина девушки. Мужчину задержали, так как он был замечен у автомобиля в момент возгорания. Полицейским он сказал, что ни при чём, но, по словам Алины, одежда у человека на видео — точно как у него.

До этого в Черепаново Новосибирской области неизвестный облил бензином и сжег припаркованный лифтбэк Changan Uni-V.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как человек в капюшоне подходит к припаркованной машине белого цвета, льет на стекло и в подкапотное пространство жидкость из канистры, а затем обходит ее по периметру, обливая горючим весь кузов. После этого злоумышленник поджег автомобиль, который немедленно вспыхнул.

В результате у автомобиля выгорел моторный отсек и багажник, а также обуглилась краска на кузове. По факту поджога возбуждено уголовное дело.

Ранее упавшие при ливне деревья придавили несколько автомобилей на востоке Москвы.

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