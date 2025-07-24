На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попал поджог автомобиля Changan под Новосибирском

Под Новосибирском на видео попал неизвестный, который облил бензином и сжег авто
true
true
true

В Черепаново Новосибирской области неизвестный облил бензином и сжег припаркованный лифтбэк Changan Uni-V. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black и публикует видеозапись инцидента.

«Всё произошло примерно в 1:40 у дома на улице Чернышевского, 6. Владелец автомобиля написал заявление в полицию, ведётся розыск поджигателя», — отмечается в публикации.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как человек в капюшоне подходит к припаркованной машине белого цвета, льет на стекло и в подкапотное пространство жидкость из канистры, а затем обходит ее по периметру, обливая горючим весь кузов. После этого злоумышленник поджег автомобиль, который немедленно вспыхнул.

В результате у автомобиля выгорел моторный отсек и багажник, а также обуглилась краска на кузове. По факту поджога возбуждено уголовное дело.

Ранее упавшие при ливне деревья придавили несколько автомобилей на востоке Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами