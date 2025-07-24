На видео попал поджог автомобиля Changan под Новосибирском

Под Новосибирском на видео попал неизвестный, который облил бензином и сжег авто

В Черепаново Новосибирской области неизвестный облил бензином и сжег припаркованный лифтбэк Changan Uni-V. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black и публикует видеозапись инцидента.

«Всё произошло примерно в 1:40 у дома на улице Чернышевского, 6. Владелец автомобиля написал заявление в полицию, ведётся розыск поджигателя», — отмечается в публикации.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как человек в капюшоне подходит к припаркованной машине белого цвета, льет на стекло и в подкапотное пространство жидкость из канистры, а затем обходит ее по периметру, обливая горючим весь кузов. После этого злоумышленник поджег автомобиль, который немедленно вспыхнул.

В результате у автомобиля выгорел моторный отсек и багажник, а также обуглилась краска на кузове. По факту поджога возбуждено уголовное дело.

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