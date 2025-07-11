На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автолюбителей предупредили об опасности при перевозке животных в машине

Автоэксперт Ладушкин: животное может закрыть обзор водителю во время движения
true
true
true
close
gpointstudio/freepik.com

Не стоит позволять домашним питомцам свободно передвигаться по салону автомобиля во время движения, поскольку даже спокойно спящее на заднем сидении животное при резком маневрировании может запаниковать — начать метаться по салону, загораживая обзор или перекрыв органы управления. Об этом в беседе с RT предупредил руководитель экспертной компании LEM Solutions Евгений Ладушкин.

«Более того, собака весом 20-30 кг, спокойно отдыхающая на заднем сиденье, при столкновении на скорости превращается в пушечный снаряд, сводя на нет все системы активной безопасности в автомобиле, создавая угрозу жизни водителю и переднему пассажиру», — отметил эксперт.

Он посоветовал приучить питомца к переноске или клетке, выбор которых сегодня довольно велик.

До этого эксперты рассказали, как ездить на машине в жару, не причинив вреда ни себе, ни транспортному средству. Перед поездкой, особенно если автомобиль стоял на солнце, специалисты советуют выпустить из салона горячий воздух, открыв все окна и двери. Кондиционер при этом не стоит сразу включать на низкие температуры, а охлаждать салон постепенно.

Что касается технической части — перед поездкой важно проверить уровень жидкости в системе охлаждения двигателя, заряд аккумулятора и состояние резиновых деталей, поскольку из-за жаркой погоды они могут быстрее изнашиваться.

Ранее автоэксперт предупредил об опасности вождения в град.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами