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Водителям рассказали, как правильно ездить в жару

В редакции ОСН выяснили, что в жаркие дни следует чаще проверять аккумулятор
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Depositphotos

Общественная Служба Новостей выяснила у экспертов, как ездить на машине в жару, не причинив вреда ни себе, ни транспортному средству. Перед поездкой, особенно, если машина стояла на солнце, специалисты советуют выпустить из салона горячий воздух, открыв все окна и двери. Кондиционер при этом не стоит сразу включать на низкие температуры, а охлаждать салон постепенно.

Если предстоит дальняя поездка, следует спланировать свой путь так, чтобы большая его часть приходилась на раннее утро и вечер, — когда активность солнца минимальна. Кроме того, не стоит забывать о перерывах каждые два-три часа. Машину при этом желательно останавливать в тени и проветривать салон. Также важно пить достаточное количество воды.

Эксперты призывают в жару ни в коем случае не оставлять в закрытой машине детей и животных, потому что даже с открытыми окнами они могут получить тепловой удар.

Что касается технической части, — перед поездкой важно проверить уровень жидкости в системе охлаждения двигателя, заряд аккумулятора и состояние резиновых деталей, поскольку из-за жары они могут быстрее изнашиваться, рекомендуют собеседники издания.

Руководитель экспертной компании LEM solution Евгений Ладушкин до этого предупреждал, что езда на автомобиле по раскаленному асфальту в очень жаркую погоду может быть опасна из-за возможного перегрева шин. По его словам, это грозит ухудшением управляемости.

Ранее автоэксперты рассказали, как ухаживать за машиной летом.

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