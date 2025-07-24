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Упавшие при ливне деревья раздавили автомобили на востоке Москвы

На востоке Москвы автомобили раздавило деревьями при ливне
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Telegram-канал МК: срочные новости

На фоне сильного ливня упавшие деревья придавили несколько автомобилей на востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Непогода снова шагает по Москве - с ливнем, ветром, свистом. Сегодня не повезло владельцам этих машин во дворе дома на Чусовской улице», — отмечается в публикации.

На фото с места происшествия видно, что упавшие деревья повредили несколько автомобилей на парковке во дворе многоэтажного жилого дома. Удар пришелся на кроссовер Jetour с символикой такси, а также на Renault Duster и внедорожник Range Rover Sport.

До этого на видео попали последствия массового ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве. Там столкнулось восемь автомобилей, движение в сторону области было перекрыто.

Ранее в Москве BMW врезалась в столб.

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