Упавшие при ливне деревья раздавили автомобили на востоке Москвы

На фоне сильного ливня упавшие деревья придавили несколько автомобилей на востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Непогода снова шагает по Москве - с ливнем, ветром, свистом. Сегодня не повезло владельцам этих машин во дворе дома на Чусовской улице», — отмечается в публикации.

На фото с места происшествия видно, что упавшие деревья повредили несколько автомобилей на парковке во дворе многоэтажного жилого дома. Удар пришелся на кроссовер Jetour с символикой такси, а также на Renault Duster и внедорожник Range Rover Sport.

До этого на видео попали последствия массового ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве. Там столкнулось восемь автомобилей, движение в сторону области было перекрыто.

Ранее в Москве BMW врезалась в столб.