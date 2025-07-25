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Названы 10 самых распространенных автомобилей в России

«Автостат Инфо» перечислил 10 самых популярных автомобилей в России
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Самым распространенным автомобилем в России по состоянию на 1 июля 20205 года является ВАЗ-2107, сообщает аналитическое агентство «Автостат Инфо».

«На первом месте в рейтинге численности ВАЗ-2107 с парком 1,1 млн автомобилей, далее следует Lada Granta (2190) — 1 млн единиц. Самая массовая иномарка в стране — Kia Rio — замыкает тройку лидеров с результатом 1 млн машин», — сообщает агентство.

В топ-10 вошли Lada Niva Legend, Lada 2109, Hyundai Solaris, ВАЗ-2106, Lada Vesta, Ford Focus и Renault Logan.

До этого стало известно, что с начала июля семь автобрендов в России изменили ценники на свои автомобили.

В частности, у Haval стали дешевле восемь из десяти моделей. Кроссовер Jolion 2025 года выпуска потерял в цене 150 – 200 тысяч (минус 6,8 – 8,2%) и стоит уже 1 999 000 – 2 749 000 рублей. Кроссовер M6 подешевел на 50–180 тысяч (минус 2,3–8,3%), а его новые цены находятся в диапазоне 1 999 000 – 2 119 000 рублей.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше тратить денег на покупку новых автомобилей.

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