Массовое ДТП парализовало движение на МКАД в Москве

На МКАД в Москве произошло массовое ДТП, движение затруднено

На МКАД на северо-востоке Москвы произошла массовая авария, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 92 км МКАД (в районе остановки «Тайнинская») произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе добавили, что движение в районе аварии затруднено и призвали водителей искать пути объезда.

До этого в Калужской области автобус, который перевозил детей в оздоровительный лагерь, врезался в автомобиль Hyundai и вытолкнул его в кювет.

Ранее сообщалось, что две машины влетели под грузовик в Калининграде, одна из них сгорела.