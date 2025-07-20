Автобус с детьми, ехавшими в лагерь, вытолкнул в кювет Hyundai в Калужской области

Под Калугой автобус с детьми, ехавшими в лагерь, вытолкнул Hyundai в кювет

В Медынском районе Калужской области автобус, перевозивший в оздоровительный лагерь группу детей, протаранил легковой автомобиль Hyundai. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«По предварительной информации, водитель 1991 года рождения, управляя автобусом Yutong, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля и допустил столкновение с автомашиной Hyundai Solaris под управлением водителя 1996 года рождения», — отмечается в сообщении полиции.

На кадрах с последствиями ДТП видно, что после столкновения легковой автомобиль оказался в кювете. В результате травмы получили трое пассажиров легковой машины, включая маленького ребенка 2024 года рождения.

Водитель автобуса в момент аварии вез группу детей из Обнинска в Мосальск, они направлялись в оздоровительный лагерь. Пассажиры автобуса в ДТП не пострадали.

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