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Две машины влетели под грузовик в Калининграде, одна из них сгорела

В Калининграде две машины разбились о грузовик в массовом ДТП
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Кадр из видео/Telegram-канал «Amber Mash»

В Калининграде произошло массовое ДТП с пятью машинами, сообщается в Telegram-канале регионального управления Госавтоинспекции.

«На переростке автодороги «Южный обход» и улицы Аллея Смелых произошло столкновение 5 транспортных средств. В результате дорожного происшествия есть пострадавшие», — отмечается в сообщении.

При массовой аварии на Аллее Смелых в Калининграде один легковой автомобиль загорелся, уточняет Telegram-канал Amber Mash.

«Предварительно, шесть человек пострадали», — отмечается в публикации.

На кадрах с места аварии видно, что седан Mazda 3 оказался под кабиной большегрузной фуры с правой стороны. Еще один легковой автомобиль застрял между фурой и отбойником, от него поднимается дым. Еще один автомобиль перевернулся.

Ранее на МКАД грузовик врезался в малолитражку и тяжелый трактор, ДТП попало на видео.

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