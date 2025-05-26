В пикапах Toyota Tundra обнаружили опасный дефект

Компания Toyota отзывает для ремонта 450 тыс. автомобилей Tundra, сообщает thedrive.com.

Отмечается, что около 444 тыс. пикапов Tundra и Tundra Hybrid, выпущенных с 2022 по 2025 год, необходимо проверить из-за потенциально опасной неисправности. Выяснилось, что у них могут отказать фонари заднего хода из-за попадания влаги, что грозит авариями. Проверке подлежат автомобили, проданные в США и других странах.

До этого «Росстандарт» объявил отзыв в России 2,2 тыс. кроссоверов Highlander из-за дефекта каркаса заднего сиденья.

В случае ДТП, когда часть сиденья сложена, пассажир может коснуться планки каркаса, что увеличит риск получения травмы. На всех машинах, подлежащих отзыву, каркас спинки сидений будет скорректирован.

Ранее сообщалось, что проданные в России Toyota Land Cruiser 300 отзовут для замены двигателей.