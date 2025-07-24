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Женщина на Audi наехала на трех пешеходов на западе Москвы

В Москве женщина на Audi сбила трех пешеходов на зебре
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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

На западе Москвы автомобиль Audi сбил трех пешеходов, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, на улице Герасима Курина водитель автомобиля «Ауди» совершила наезд на троих пешеходов, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу», — отмечается в сообщении.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

До этого в Подмосковье питбайкер влетел под колеса проезжающей «Газели», момент ДТП попал на видео.

Также на Калужском шоссе в Новой Москве произошло массовое ДТП с восемью автомобилями. Из-за этого было остановлено движение по направлению в область.

Ранее в Москве автомобиль BMW врезался в столб.

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