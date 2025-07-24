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«Груда металла»: в Москве премиум-авто влетело в столб и попало на видео

В Москве на видео попал BMW, влетевший на скорости в столб
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На северо-западе Москвы водитель на BMW не справился с управлением и влетел в столб. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«ДТП с участием премиум-автомобиля произошло в столичном районе Щукино на Авиационной улице. Очевидцы сообщили «Осторожно, Москва», что водитель BMW не справился с управлением и влетел в столб. На кадрах – последствия аварии. На них видно, как от удара машина превратилась в груду металла», — говорится в сообщении.

На опубликованном в сети видео заметно, что после столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

По информации канала, в настоящее время нет информации о пострадавших. Обстоятельства произошедшего уточняются.

До этого сообщалось, что в Башкирии женщина, управляя Hyundai Santa Fe, улетела с 70-метрового обрыва в реку.

На кадрах видно, что Hyundai находится в воде. По предварительной информации, в момент падения за рулем иномарки находилась 42-летняя женщина и 37-летний пассажир.

Ранее в Москве мусорный бак на скорости пронесся по парковке, и это попало на видео.

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