На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Дорога в область перекрыта»: появилось видео с места массового ДТП в Новой Москве

В Новой Москве на видео сняли разбитые в жестком массовом ДТП авто
true
true
true

В Новой Москве на Калужском шоссе столкнулись восемь автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Восемь машин столкнулись на 45 км Калужского шоссе в районе поселения Краснопахорское — шесть легковых автомобилей, грузовик и общественный транспорт. Дорога в область полностью перекрыта» — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП на видео. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько разбитых автомобилей. На место ДТП прибыли спасатели и медики. На записи также заметно, что после столкновения автомобильные запчасти разлетелись по проезжей части. Кроме того, разбитые машины заблокировали движение на всех полосах.

Инцидент произошел 24 июля. Один из автомобилей оказался зажат между грузовиком и ограждением. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали люди. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве премиум-авто влетел в столб и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами