«Дорога в область перекрыта»: появилось видео с места массового ДТП в Новой Москве

В Новой Москве на видео сняли разбитые в жестком массовом ДТП авто

В Новой Москве на Калужском шоссе столкнулись восемь автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Восемь машин столкнулись на 45 км Калужского шоссе в районе поселения Краснопахорское — шесть легковых автомобилей, грузовик и общественный транспорт. Дорога в область полностью перекрыта» — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП на видео. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько разбитых автомобилей. На место ДТП прибыли спасатели и медики. На записи также заметно, что после столкновения автомобильные запчасти разлетелись по проезжей части. Кроме того, разбитые машины заблокировали движение на всех полосах.

Инцидент произошел 24 июля. Один из автомобилей оказался зажат между грузовиком и ограждением. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали люди. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве премиум-авто влетел в столб и попал на видео.