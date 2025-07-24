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«Движения нет»: в Новой Москве ДТП с восьмью авто парализовало шоссе

В Новой Москве массовое ДПТ с «КамАЗом» заблокировало движение
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Telegram-канал Осторожно, Москва

В Новой Москве на Калужской шоссе столкнулись восемь автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на 43-м км Калужского шоссе рядом с Красной Пахрой и Троицком. Очевидцы сообщили «Осторожно, Москва», что из аварии, в которой столкнулись «КамАЗ», автобус и четыре легковушки, движения нет на всех полосах шоссе», — говорится в сообщении.

По информации канала, один из автомобилей оказался зажат между грузовиком и ограждением. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали люди. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что на северо-западе Москвы водитель на BMW не справился с управлением и влетел в столб. На опубликованном в сети видео заметно, что после столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. Информации о пострадавших до сих пор нет.

Ранее в Москве мусорный бак на скорости пронесся по парковке, и это попало на видео.

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