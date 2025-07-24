В Москве мусорный бак на скорости пронесся по парковке, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как мусорный бак пронесло течением по парковке

В Москве мусорный контейнер унесло течением на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Кораблики уже не те», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мусорный бак быстро движется по затопленной парковке. При этом остальные контейнеры стоят на месте.

До этого сообщалось, что в Башкирии женщина, управляя иномаркой на Hyundai Santa Fe, улетела с 70-метрового обрыва в в реку Юрюзань.

На опубликованных в сети кадрах видно, что машина Hyundai находится в воде. По предварительной информации, в момент падения за рулем иномарки находилась 42-летняя женщина и 37-летний пассажир, который смог самостоятельно выбраться на берег. Мужчину госпитализировали. Также сообщается, что водительница получила травмы, несовместимые с жизнью. Женщину достали из воды очевидцы.

Кроме того, в Нижнем Новгороде автомобиль с людьми упал в Оку во время дрифта.

Ранее автомобиль с сибиряком полностью ушел под воду.