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В Башкирии на видео попал жесткий кульбит Toyota, кричала женщина

В Башкирии на видео попали последние секунды перед жестким кульбитом Toyota
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На трассе М-7 Toyota вылетела в кювет, избегая лобового столкновения. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

«Ситуация могла обернуться трагедией, но сотрудники ГИБДД отказались заводить дело, потому что прямого столкновения не было», — рассказала девушка, родители которой находились в иномарке в момент ДТП.

Telegram-канал «Вся Уфа. Новости» опубликовал кадры с видеорегистратора автомобиля. На видео видно, как на встречную полосу движения выезжает машина, обгоняя три фуры. Водитель Toyota, чтобы избежать лобового столкновения, выезжает на обочину дороги, но не справляется с управлением, и иномарка переворачивается. На записи также слышно, как в момент кульбита кричит женщина, которая находится в салоне Toyota.

По информации канала, в настоящее время семья ищет свидетелей произошедшего, а также записи с видеорегистраторов.

До этого сообщалось, что в Москве девушка на электросамокате врезалась в автомобиль Росгвардии.

Ранее кульбит краснодарца после удара авто попал на видео.

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