Юрист рассказал, какое наказание ждет водителей за брошенный из окна окурок

За выброшенный из окна автомобиля окурок водителю выпишут штраф. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Это будет касаться законодательства о благоустройстве. То есть нарушение благоустройства в том или ином регионе, и в зависимости от региона будут применяться соответствующие санкции», — рассказал эксперт.

По его словам, для каждого региона существует своя статья, регулирующая данное правонарушение. По этой статье водителя привлекут к ответственности и выпишут штраф. Кроме того, могут возникнуть гражданско-правовые последствия, если от этого окурка что-нибудь загорится. В таком случае это будет считаться причинением вреда имуществу, и за данное правонарушение в отношении водителя могут возбудить уголовное дело.

Воропаев также отметил, что окурок можно рассматривать как продукт потребления, следовательно, его выброс приравнивается к выбросу отходов. Так, согласно части 3.1, части 3 и примечанию 1 к статье 8.2 КоАП РФ, гражданин должен заплатить штраф в размере от двух тыс. рублей до трех тыс. рублей, должностное лицо – от 10 тыс. рублей до 30 тыс. рублей, а юридическое – от 100 тыс. рублей до 250 тыс. рублей.

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