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Юрист рассказал, какое наказание ждет водителей за брошенный из окна окурок

Юрист Воропаев: за брошенный из автомобиля окурок водителя оштрафуют
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За выброшенный из окна автомобиля окурок водителю выпишут штраф. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Это будет касаться законодательства о благоустройстве. То есть нарушение благоустройства в том или ином регионе, и в зависимости от региона будут применяться соответствующие санкции», — рассказал эксперт.

По его словам, для каждого региона существует своя статья, регулирующая данное правонарушение. По этой статье водителя привлекут к ответственности и выпишут штраф. Кроме того, могут возникнуть гражданско-правовые последствия, если от этого окурка что-нибудь загорится. В таком случае это будет считаться причинением вреда имуществу, и за данное правонарушение в отношении водителя могут возбудить уголовное дело.

Воропаев также отметил, что окурок можно рассматривать как продукт потребления, следовательно, его выброс приравнивается к выбросу отходов. Так, согласно части 3.1, части 3 и примечанию 1 к статье 8.2 КоАП РФ, гражданин должен заплатить штраф в размере от двух тыс. рублей до трех тыс. рублей, должностное лицо – от 10 тыс. рублей до 30 тыс. рублей, а юридическое – от 100 тыс. рублей до 250 тыс. рублей.

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