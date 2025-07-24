На видео попал автобус, который дотла выгорел на трассе в Подмосковье

В Подмосковье на трассе «Крым» автобус выгорел дотла и попал на видео

В Подмосковье на трассе М-2 «Крым» (Симферопольское шоссе) сгорел автобус. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Пожар произошел в городском округе Подольск. На кадрах видно, что автобус, остановившийся на дублере трассы, полностью охвачен огнем. Сильное пламя видно в кабине водителя и в задней части автобуса рядом с моторынм отсеком. Движение в районе пожара остановлено, на видео видны стоящие автомобили как на дублере, так и на основной магистрали по направлению в область. О причинах пожара не сообщается.

До этого в Башкирии на трассе М-7 автомобиль Toyota вылетел в кювет, его водитель пытался уйти от столкновения.

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