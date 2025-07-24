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В Москве перекрыли Кутузовский проспект

В Москве на Кутузовском проспекте остановлено движение автомобилей
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В Москве водители стоят в пробке на Кутузовском проспекте более 1,5 часа, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«В Москве на Кутузовском проспекте остановлено движение автомобилей. Большая пробка на проспекте в районе съезда с Можайского шоссе. Водители сообщают, что дорога перекрыта, причины неизвестны. Люди стоят в пробке больше полутора часов», — говорится в сообщении канала.

23 июля сообщалось, что в связи с происшедшим в Москве пожаром было перекрыто движение транспорта по улице Мытной. В жилом доме загорелись расположенные на четвертом этаже две квартиры и балкон. Спасаясь от огня, трое жильцов до прибытия пожарных выпрыгнули из окна. Они доставлены в больницу. Всего при пожаре пострадали девять человек.

Ранее московский дептранс напомнил о перекрытиях улиц в субботу.

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