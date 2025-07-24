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Москвичку на электросамокате отбросило от удара авто Росгвардии, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как самокатчица влетела в авто с правоохранителями
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В Москве девушка на электросамокате врезалась в автомобиль Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«На пересечении Проектируемого проезда и Липецкой улицы произошло ДТП с участием служебного автомобиля и самокатчицы», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как человек на самокате едет на большой скорости по пешеходному переходу, где врезается в машину Росгвардии. От удара самокатчицу отбрасывает и она приземляется на проезжую часть. К пострадавшей подбегают правоохранители и прохожие.

По информации канала, автомобиль ехал по проезжей части включенными проблесковыми маячками и сиреной. Пострадавшей самокатчице понадобилась помощь сотрудников медицинских служб.

До этого сообщалось, что в Москве больной диабетом просил помощи, стоя на крыше затопленного автомобиля. На кадрах видно, как мужчина стоит на красной машине, которая наполовину ушла под воду.

Ранее кульбит краснодарца после удара авто попал на видео.

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