Красноярец изнасиловал малолетнюю девочку и скрылся на мотоцикле

В Красноярском крае правоохранители разыскивают мужчину, который изнасиловал малолетнюю девочку и скрылся на мотоцикле. Об этом сообщает Telegram-канал «ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия».
«В производстве Шушенского межрайонного следственного отдела ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия находится уголовное дело», — говорится в сообщении.
По информации канала, мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю, после чего скрылся на мотоцикле. В настоящее время правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, а также выполняют следственные действия. Сотрудники полиции просят граждан оказать помощь в поиске подозреваемого.
До этого сообщалось, что в Москве девушка на электросамокате врезалась в автомобиль Росгвардии. На кадрах видно, как от удара самокатчицу отбрасывает и она приземляется на проезжую часть. К пострадавшей подбегают правоохранители и прохожие.
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