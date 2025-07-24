Красноярец изнасиловал малолетнюю девочку и скрылся на мотоцикле

В Красноярском крае мужчина изнасиловал девочку и уехал на мотоцикле

В Красноярском крае правоохранители разыскивают мужчину, который изнасиловал малолетнюю девочку и скрылся на мотоцикле. Об этом сообщает Telegram-канал «ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия».

«В производстве Шушенского межрайонного следственного отдела ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия находится уголовное дело», — говорится в сообщении.

По информации канала, мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю, после чего скрылся на мотоцикле. В настоящее время правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, а также выполняют следственные действия. Сотрудники полиции просят граждан оказать помощь в поиске подозреваемого.

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