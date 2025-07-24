На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Видео: в Сочи обломки дронов рухнули на автомобиль и порезали женщин

Mash: в Сочи первые минуты после падения обломков БПЛА на авто попали на видео
true
true
true

В Сочи обломки дронов упали на автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«В салоне иномарки сидели две женщины — 41-летняя мать троих детей, которая возвращалась домой с работы на железной дороге, и ее коллега», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что в автомобиле находятся две женщины, которых порезали упавшие обломки: водительница и пассажирка сидят в крови. Люди пытаются оказать им первую помощь. По словам одного из очевидцев, недалеко стоит машина скорой помощи.

По информации канала, обе женщины, которые находились в автомобиле, получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что обломки от дронов упали на дорогу, ведущую на Новый Адлерский мост. Водитель запечатлел последствия инцидента. На кадрах видно, что обломки разлетелись по проезжей части. По словам автора видео, они побили мост.

Кроме того, на видео попало, как сочинцы спасались от атаки дронов на парковке.

Ранее москвичку на электросамокате отбросило от удара авто Росгвардии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами