Видео: в Сочи обломки дронов рухнули на автомобиль и порезали женщин

Mash: в Сочи первые минуты после падения обломков БПЛА на авто попали на видео

В Сочи обломки дронов упали на автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«В салоне иномарки сидели две женщины — 41-летняя мать троих детей, которая возвращалась домой с работы на железной дороге, и ее коллега», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что в автомобиле находятся две женщины, которых порезали упавшие обломки: водительница и пассажирка сидят в крови. Люди пытаются оказать им первую помощь. По словам одного из очевидцев, недалеко стоит машина скорой помощи.

По информации канала, обе женщины, которые находились в автомобиле, получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что обломки от дронов упали на дорогу, ведущую на Новый Адлерский мост. Водитель запечатлел последствия инцидента. На кадрах видно, что обломки разлетелись по проезжей части. По словам автора видео, они побили мост.

Кроме того, на видео попало, как сочинцы спасались от атаки дронов на парковке.

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