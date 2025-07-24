«Побили мост»: в Сочи обломки дрона упали на дорогу и попали на видео

В Сочи на видео попали обломки дрона, которые упали на проезжую часть

В Сочи обломки дрона упали на дорогу, ведущую на Новый Адлерский мост. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Обломки дрона упали на дорогу, ведущую на Новый Адлерский мост, сообщают местные жители. Движение затруднено», — говорится в сообщении.

Водитель запечатлел последствия инцидента. На кадрах видно, что обломки разлетелись по проезжей части. По словам автора видео, обломки побили мост.

До этого сообщалось, что в ночь на 24 июля Сочи и Адлер подверглись одной из самых масштабных атак беспилотников за все время. По данным Минобороны, средства ПВО сбили 21 дрон, но один из них попал по нефтебазе на федеральной территории «Сириус». В городе сработали сирены, туристов эвакуировали в укрытия, временно останавливалась работа аэропорта.

По словам очевидцев, в небе были вспышки и гул моторов, работала сирена воздушной тревоги. Особенно напряженная ситуация сложилась в Адлере: местных жителей и отдыхающих в отелях просили срочно спуститься в укрытия и на подземные парковки.

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