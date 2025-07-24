Москвич на Haval влетел в трехэтажный дом

В Новой Москве водитель иномарки влетел в трехэтажный дом. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Водитель такси Haval не справился с управлением и влетел в трехэтажный дом в селе Новофедоровское в Новой Москве», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате произошедшего травмы получили два человека.

До этого сообщалось, что в Москве девушка на электросамокате врезалась в автомобиль Росгвардии. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как человек на самокате едет на большой скорости по пешеходному переходу, где врезается в машину Росгвардии. От удара самокатчицу отбрасывает и она приземляется на проезжую часть. К пострадавшей подбегают правоохранители и прохожие.

По информации канала «Москва с огоньком», автомобиль ехал по проезжей части включенными проблесковыми маячками и сиреной. Пострадавшей самокатчице понадобилась помощь сотрудников медицинских служб.

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