Кульбит краснодарца после удара авто попал на видео

В Краснодаре на видео сняли, как человек подлетел в воздух в момент жесткого ДТП

В Краснодаре внедорожник сбил велосипедиста. Об этом сообщает Tеlegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«Момент ДТП Северная и Каляева», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как внедорожник сбивает велосипедиста на пешеходном переходе. От удара мужчина перелетает через капот и приземляется на проезжую часть.

До этого сообщалось, что в Калининграде женщина перелетела через автомобиль после жесткого удара на пешеходном переходе. На опубликованных в сети кадрах видно, как женщина идет по пешеходному переходу, где ее сбивает автомобиль, который движется на большой скорости. От удара калининградка перелетает через транспорт.

По словам очевидца, на место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов, медики и спасатели. По данным Госавтоинспекции, авария произошла в шесть вечера. Пострадавшего пешехода госпитализировали, информация о его состоянии уточняется.

Раннее краснодарцы избили друг друга на парковке, и это попало на видео.