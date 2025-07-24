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Автобус с пассажирами перевернулся под Саратовом

Под Саратовом перевернулся автобус с пассажирами, пострадали шесть человек
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ГУ МВД России по Саратовской области

Под Саратовом перевернулся автобус с пассажирами. Как сообщает официальный канал ГУ МВД России по Саратовской области, ДТП произошло на СКАД.

«По предварительным данным в 10:20 на 300 км автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград (вблизи с Сторожевка) водитель, мужчина 1964 года рождения, управляя автомобилем Форд Транзит в ходе следования допустил опрокидывание транспортного средства», — сообщает канал.

В результате ДТП пострадали шесть пассажиров.

До этого сообщалось, что в Калининграде женщина перелетела через автомобиль после жесткого удара на пешеходном переходе. На опубликованных в сети кадрах видно, как женщина идет по пешеходному переходу, где ее сбивает автомобиль, который движется на большой скорости. От удара калининградка перелетает через транспорт.

Ранее кульбит краснодарца после удара авто попал на видео.

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