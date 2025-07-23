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«Работает реанимация»: калининградка перелетела авто после жесткого ДТП и попала на видео

В Калининграде на видео сняли, как женщина перелетела авто после жесткого удара
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В Калининграде женщина перелетела через автомобиль после жесткого удара на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «Клопс».

«Работает реанимация. <…> На зебре у перекрестка Советского проспекта и ул. Полецкого сбили пешехода. После удара пострадавший перелетел через крышу автомобиля. Видео ДТП попало в объектив камер», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как женщина идет по пешеходному переходу, где ее сбивает автомобиль, который движется на большой скорости. От удара калининградка перелетает через транспорт.

По словам очевидца, на место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов, медики и спасатели. По данным Госавтоинспекции, авария произошла в шесть вечера. Пострадавшего пешехода госпитализировали, информация о его состоянии уточняется.

До этого сообщалось, что в Архангельске легковой автомобиль сбил человека на пешеходном переходе.

Ранее самарцы ехали на электросамокате друг на друге.

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