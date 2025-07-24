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На МКАД фура на скорости влетела в бензовоз, и это попало на видео

На МКАД на видео попало, как грузовик на большой скорости врезался в бензовоз
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В Москве на МКАД грузовик врезался в цистерну. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«МКАД 16км», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как грузовик врезается в бензовоз, водитель которого сбавляет скорость в момент движения.

До этого сообщалось, что в Москве девушка на электросамокате врезалась в автомобиль Росгвардии. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как человек на самокате едет на большой скорости по пешеходному переходу, где врезается в машину Росгвардии. От удара самокатчицу отбрасывает и она приземляется на проезжую часть. К пострадавшей подбегают правоохранители и прохожие.

По информации канала «Москва с огоньком», автомобиль ехал по проезжей части включенными проблесковыми маячками и сиреной. Пострадавшей самокатчице понадобилась помощь сотрудников медицинских служб.

Ранее кульбит краснодарца после удара авто попал на видео.

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