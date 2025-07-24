Пьяный камчатец со змеей приехал в ГИБДД, чтобы вернуть права, и попал на видео

На Камчатке на видео сняли водителя со змеей, который хотел вернуть права

На Камчатке мужчина приехал к сотрудникам ГИБДД со змеей на шее, чтобы оспорить лишение прав. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Дерзкий 63-летний выпускник Слизерина заявился к сотрудникам на своем авто. Был глубоко подшофе, а вместо шарфа использовал рептилию — та вела себя прилично, видимо, к закидонам хозяина уже привыкла», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина со змеей на шее проходит медицинское освидетельствование на состояние опьянения. По словам сотрудника ГИБДД, водитель пьян.

По информации канала, автомобиль нарушителя отправили на штрафстоянку.

До этого сообщалось, что в Калининграде женщина перелетела через автомобиль после жесткого удара на пешеходном переходе. На опубликованных в сети кадрах видно, как женщина идет по пешеходному переходу, где ее сбивает автомобиль, который движется на большой скорости. От удара калининградка перелетает через транспорт.

Ранее самарцы ехали на электросамокате друг на друге.