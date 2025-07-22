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Самарцы ехали на электросамокате друг на друге, и это попало на видео

В Самаре самокатчик ехал на оживленной дороге с женщиной на плечах
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В Самаре мужчина ехал на электросамокате с женщиной на плечах. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости».

«Мужчина умудряется управлять самокатом, держа в руках пакеты с продуктами, а на плечах — девушку. При этом молодой человек маневрирует между машинами», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что мужчина едет на электросамокате на оживленной дороге, при этом на его плечах находится женщина.

До этого сообщалось, что в Шарыповском районе Красноярского края столкнулись автомобили Lifan и Mazda. Водитель китайского автомобиля выехал на встречную полосу движения и врезался в Mazda, от удара машины разлетелись в стороны. Правоохранители установили, что в момент ДТП водитель Lifan находился в состоянии алкогольного опьянения, а также не имел водительского удостоверения. В результате произошедшего пострадали шесть человек.

Кроме того, в Аксайском районе Ростовской области столкнулись «Газель» и Mazda.

Ранее редчайшее животное гуляло по проезжей части на глазах у приморцев.

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