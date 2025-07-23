В Петербурге водитель отправил в полет 16-летнюю самокатчицу и попал на видео

В Санкт-Петербурге автомобиль на высокой скорости сбил 16-летнюю девушку на электросамокате. Об этом сообщает 78.ru.

«16-летняя самокатчица выехала на «зебру» на улице Бабушкина, и через пару секунд ее снесла легковушка. Судя по кадрам, девушку отнесло примерно на 10 метров. Самокатчица двигалась по проезжей части на красный свет. 56-летний водитель Opel не успел затормозить», — говорится в публикации.

Самокатчицу госпитализировали в тяжелом состоянии. Проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Калининграде женщина перелетела через автомобиль после жесткого удара на пешеходном переходе. На опубликованных в сети кадрах видно, как женщина идет по пешеходному переходу, где ее сбивает автомобиль, который движется на большой скорости. От удара калининградка перелетает через транспорт.

Ранее массовое ДТП на северо-востоке Москвы попало на видео.