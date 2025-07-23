На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге водитель отправил в полет 16-летнюю самокатчицу и попал на видео

На видео несовершеннолетняя самокатчица сделала сальто в момент ДТП в Петербурге
true
true
true

В Санкт-Петербурге автомобиль на высокой скорости сбил 16-летнюю девушку на электросамокате. Об этом сообщает 78.ru.

«16-летняя самокатчица выехала на «зебру» на улице Бабушкина, и через пару секунд ее снесла легковушка. Судя по кадрам, девушку отнесло примерно на 10 метров. Самокатчица двигалась по проезжей части на красный свет. 56-летний водитель Opel не успел затормозить», — говорится в публикации.

Самокатчицу госпитализировали в тяжелом состоянии. Проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Калининграде женщина перелетела через автомобиль после жесткого удара на пешеходном переходе. На опубликованных в сети кадрах видно, как женщина идет по пешеходному переходу, где ее сбивает автомобиль, который движется на большой скорости. От удара калининградка перелетает через транспорт.

Ранее массовое ДТП на северо-востоке Москвы попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами