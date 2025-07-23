Массовое ДТП на северо-востоке Москвы попало на видео

На северо-востоке Москвы произошло массовое ДТП. Видео с произошедшим опубликовал Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«Три автомобиля [попали в ДТП]», — говорит автор видео.

На размещенных кадрах видно, что три машины на одной полосе врезались друг в друга «по очереди».

До этого сообщалось, что в Калининграде женщина перелетела через автомобиль после жесткого удара на пешеходном переходе. На опубликованных в сети кадрах видно, как женщина идет по пешеходному переходу, где ее сбивает автомобиль, который движется на большой скорости. От удара калининградка перелетает через транспорт.

Ранее кульбит краснодарца после удара авто попал на видео.