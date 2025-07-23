На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Массовое ДТП на северо-востоке Москвы попало на видео

На видео попало массовое ДТП на северо-востоке Москвы
true
true
true

На северо-востоке Москвы произошло массовое ДТП. Видео с произошедшим опубликовал Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«Три автомобиля [попали в ДТП]», — говорит автор видео.

На размещенных кадрах видно, что три машины на одной полосе врезались друг в друга «по очереди».

До этого сообщалось, что в Калининграде женщина перелетела через автомобиль после жесткого удара на пешеходном переходе. На опубликованных в сети кадрах видно, как женщина идет по пешеходному переходу, где ее сбивает автомобиль, который движется на большой скорости. От удара калининградка перелетает через транспорт.

Ранее кульбит краснодарца после удара авто попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами