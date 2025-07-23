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Видео: в Казани ливень затопил автомобили и пенсионеров

На видео попало, как в Казани ливень затопил дороги с автомобилями и пенсионерами
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Татарстан накрыл ливень, который топит автомобили и автобусы. Об этом этом пишет РЕН ТВ.

«Регион уходит под воду — падают вывески и деревья. В ГУ МЧС по республике заявили, что непогода продлится до вечера: местами ожидаются сильные ливни, грозы с кратковременными усилениями ветра 15-20 м/с, локально до 23 м/с, и град», — говорится в публикации.

На видео, которое опубликовал Telegram-канал «Казань на максималках», видно, что в результате непогоды оказались затоплены дороги. На кадрах из большой лужи выбираются две пенсионерки.

До этого сообщалось, что в Москве больной диабетом просил помощи, стоя на крыше затопленного автомобиля.

«Вечером 22 июля в районе Фили-Давыдково (ЗАО Москвы) на улице Малая Филевская полностью затопило легковой автомобиль. Внутри находился мужчина, страдающий диабетом. Он успел выбраться на крышу машины и оттуда звал на помощь», — говорится в сообщении Telegram-канала «Моя Москва».

Ранее столб упал на автомобиль с оренбуржцем.

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