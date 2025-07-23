В пробке у Крымского моста застряла почти 1 тысяча автомобилей

У Крымского моста со стороны Керчи застряла почти тысяча автомобилей

У Крымского моста собралась огромная пробка из почти тысячи автомобилей. Об этом передает Telegram-канал, освещающий оперативную ситуацию на мосту.

«Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 968 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — говорится в публикации.

Судя по кадрам, которые опубликовал Telegram-канал «Mash на волне», водители, уставшие стоять в семикилометровой очереди, стали выходить из машин, чтобы постоять.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

Ранее водители сняли на видео пробки из более 2000 автомобилей у Крымского моста.